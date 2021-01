Il Governo salva la Serie A: firmato il decreto sulla fiscalità agevolata (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Le squadre di Serie A potranno ancora beneficiare del regime fiscale agevolato grazie ad uno degli ultimi atti del Governo Conte Come segnalato da Corriere dello Sport, uno degli ultimi decreti da parte del Governo Conte ha permesso di colmare il vuoto normativo relativo al regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati. Tradotto, le società professionistiche italiane potranno ancora godere di vantaggi fiscali acquistando giocatori provenienti dall’estero. Di fatto si tratta della formula che ha permesso alla Juventus di offrire a Matthijs de Ligt un ingaggio lordo da 11,4 milioni oppure all’Inter di offrirne 7,5 milioni netti l’anno a Romelu Lukaku. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Le squadre diA potranno ancora beneficiare del regime fiscale agevolato grazie ad uno degli ultimi atti delConte Come segnalato da Corriere dello Sport, uno degli ultimi decreti da parte delConte ha permesso di colmare il vuoto normativo relativo al regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati. Tradotto, le società professionistiche italiane potranno ancora godere di vantaggi fiscali acquistando giocatori provenienti dall’estero. Di fatto si tratta della formula che ha permesso alla Juventus di offrire a Matthijs de Ligt un ingaggio lordo da 11,4 milioni oppure all’Inter di offrirne 7,5 milioni netti l’anno a Romelu Lukaku. Leggi su Calcionews24.com

