Il Giorno della Memoria L’orrore della Shoah e i Giusti tra le Nazioni | ricordiamoli sempre

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Millenni di storia. Millenni di tragedie e di sofferenze provocate dall’odio e dalla violenza. Tenebre insondabili nascoste nelle profondità dell’inconscio individuale e collettivo. Quando l’odio coinvolge popoli e, inizia il tragico percorso delle guerre, delle stragi e del genocidio. Incominciano i sacrifici umani. Vittime immolate in un delirio che cancella la nobiltàvita. Shoa, la pianificazione del male assoluto. Ricordiamolo Come nell’ultimo conflitto mondiale dove le forze del male hanno sacrificato milioni di innocenti. Nella civilissima Europa fu organizzata l’eliminazione di un intero popolo. In modo sistematico. In modo scientifico. Con leggi che toglievano ai perseguitati ogni diritto. Che consentivano ogni aberrazione agli aguzzini. Cheficavano eccidi, torture, esperimenti disumani ...