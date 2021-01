Il Festival di Sanremo si farà, perchè per milioni di euro di pubblicità niente e nessuno potrà fermare la Rai (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Una delle regole del bon ton giornalistico sconsiglia di ricordare al lettore “te l’avevo detto”: per cui non gli rimembreremo che heri dicebamus del Festival di Sanremo che si farà a dispetto dei santi, degli infetti e della prudenza perché per trenta o quaranta milioni di pubblicità la Rai sfiderebbe pure la peste nera del Trecento; e poco importa se tutto il resto è noia da lockdown: la baracca in Riviera è partita da mesi e nessuno al mondo può permettersi di congelarla. Così assistiamo alle trovate più indecenti: prima la nave da diporto, ma soprattutto da deporto, deportazione del pubblico immunizzato da trasportare all’Ariston: trovata vagamente preoccupante, appassita senza spiegazioni. Ma niente paura, ce n’è subito un’altra, il pubblico dell’Ariston ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Una delle regole del bon ton giornalistico sconsiglia di ricordare al lettore “te l’avevo detto”: per cui non gli rimembreremo che heri dicebamus deldiche sia dispetto dei santi, degli infetti e della prudenza perché per trenta o quarantadila Rai sfiderebbe pure la peste nera del Trecento; e poco importa se tutto il resto è noia da lockdown: la baracca in Riviera è partita da mesi eal mondo può permettersi di congelarla. Così assistiamo alle trovate più indecenti: prima la nave da diporto, ma soprattutto da deporto, deportazione del pubblico immunizzato da trasportare all’Ariston: trovata vagamente preoccupante, appassita senza spiegazioni. Mapaura, ce n’è subito un’altra, il pubblico dell’Ariston ...

