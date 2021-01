Il dramma di Iva Zanicchi | gravi postumi dal Covid | il sintomo che preoccupa

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nessuno può conoscere il-19 come chi lo ha realmente combattuto, sicuramente è il caso di Ivache nei mesi scorsi si è ritrovata a battagliare questo mostro invisibile. La cantante ha svelato che oggi, a distanza di mesi dalla sua positività, si sente meglio dopo aver passato tanti giorni senza olfatto. “E’ pazzesco quanti strascichi lasci questa malattia anche a distanza di mesi – svela Ivaa Vero. (Continua...) Io prima ci vedevo poco e oggi non leggo quasi più. Ilè una brutta bestia”. E se lo dice Iva, c’è da crederci. Le conseguenze del-19 nella vita di Ivasono state tremende, non tanto dal punto di vista personale quanto da quello familiare. La famosa cantante italiana ha infatti perso il fratello e ha voluto ricordarlo ...