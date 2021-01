Il Conte-ter riparte da Gualtieri. Responsabili permettendo. Via all’operazione per la nascita dei nuovi gruppi. Per il ministro dell’Economia la riconferma è assicurata (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tra i principali sponsor della blindatura di Giuseppe Conte c’è il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. Anche il numero uno di via XX Settembre, a quanto risulta a La Notizia, si starebbe spendendo per l’operazione dei costruttori. Gualtieri, e per questo fu richiamato a suo tempo all’ordine anche dal Pd, diede man forte al premier per sostenere che il Mes non è la panacea di tutti i mali. E Conte, se dovesse farcela a ottenere il reincarico, nell’ambito del riassetto della squadra di governo, sarebbe pronto a difendere Gualtieri nel suo ruolo di guardiano dei conti pubblici. L’operazione dei volenterosi, però, stenta a decollare al Senato. O meglio un gruppo si profila all’orizzonte ma i numeri non cambiano. A Montecitorio Conte non ha problemi. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tra i principali sponsor della blindatura di Giuseppec’è il, Roberto. Anche il numero uno di via XX Settembre, a quanto risulta a La Notizia, si starebbe spendendo per l’operazione dei costruttori., e per questo fu richiamato a suo tempo all’ordine anche dal Pd, diede man forte al premier per sostenere che il Mes non è la panacea di tutti i mali. E, se dovesse farcela a ottenere il reincarico, nell’ambito del riassetto della squadra di governo, sarebbe pronto a difenderenel suo ruolo di guardiano dei conti pubblici. L’operazione dei volenterosi, però, stenta a decollare al Senato. O meglio un gruppo si profila all’orizzonte ma i numeri non cambiano. A Montecitorionon ha problemi. ...

