Il compleanno di Ultimo in studio per il nuovo album (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ultimo è in studio per il nuovo album di inediti. Lo annuncia sui social nel giorno del suo compleanno. Oggi, mercoledì 27 gennaio 2021, classe 1996, Ultimo compie 25 anni e festeggia con i fan ringraziandoli per i numerosi messaggi di auguri che lo hanno raggiunto già dalla mezzanotte. Pubblica una foto nuova sui social: è al pianoforte, in studio di registrazione, a lavoro sul nuovo disco di inediti. Nel percorso di Ultimo l’album che verrà sarà il quarto, dopo il grande successo dei precedenti lavori. “Grazie per gli auguri a tutti!! Sto in studio e sto lavorando al mio 4 disco. Ci vuole ancora un bel po’. Non c’è fretta. Daje”, scrive l’artista stamattina informando tutti sull’avvio dei ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021)è inper ildi inediti. Lo annuncia sui social nel giorno del suo. Oggi, mercoledì 27 gennaio 2021, classe 1996,compie 25 anni e festeggia con i fan ringraziandoli per i numerosi messaggi di auguri che lo hanno raggiunto già dalla mezzanotte. Pubblica una foto nuova sui social: è al pianoforte, indi registrazione, a lavoro suldisco di inediti. Nel percorso dil’che verrà sarà il quarto, dopo il grande successo dei precedenti lavori. “Grazie per gli auguri a tutti!! Sto ine sto lavorando al mio 4 disco. Ci vuole ancora un bel po’. Non c’è fretta. Daje”, scrive l’artista stamattina informando tutti sull’avvio dei ...

