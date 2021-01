Il caso Napoli-Gattuso merita una risposta (anche a nome di Cavani…) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Umberto Chiariello pontifica dall’alto del suo schermo. Premesso che si sente attaccato, lui che quando parla riesce a offendere gli uomini prima degli allenatori, alcune puntualizzazioni servono. La prima: può criticare quanto vuole, a patto che non scambi il suo palcoscenico (?) in un mix di cultura con dischi, film, citazioni, letture premeditate e preconfezionate. Può anche insultare dando del “pescivendolo” nella notte di un grosso problema agli occhi per Gattuso: come diceva Totò “signori si nasce”. Se gli sta bene così, proceda, la gente mica è stupida. La seconda: quando porterà una notizia, che non sia una citazione, ne riparleremo. Ci ha provato con Cavani all’interno dell’hotel Vesuvio perché “doveva firmare con il Napoli”, disse il nostro, ma il Matador era a casa sua beato e non sapeva perché gli fischiassero le orecchie ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Umberto Chiariello pontifica dall’alto del suo schermo. Premesso che si sente attaccato, lui che quando parla riesce a offendere gli uomini prima degli allenatori, alcune puntualizzazioni servono. La prima: può criticare quanto vuole, a patto che non scambi il suo palcoscenico (?) in un mix di cultura con dischi, film, citazioni, letture premeditate e preconfezionate. Puòinsultare dando del “pescivendolo” nella notte di un grosso problema agli occhi per: come diceva Totò “signori si nasce”. Se gli sta bene così, proceda, la gente mica è stupida. La seconda: quando porterà una notizia, che non sia una citazione, ne riparleremo. Ci ha provato con Cavani all’interno dell’hotel Vesuvio perché “doveva firmare con il”, disse il nostro, ma il Matador era a casa sua beato e non sapeva perché gli fischiassero le orecchie ...

L'ex dirigente Enrico Fedele si sbilancia e prevede un addio di Gennaro Gattuso alla panchina del Napoli al termine di questa stagione.

De Laurentiis-Gattuso e un rinnovo che ora è quasi carta straccia

Non aver firmato in passato può essere la fortuna di Rino, ormai sopportato e sconfessato dal presidente, già andato a caccia del sostituto ...

