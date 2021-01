Il caso dei vigili del fuoco di Los Angeles: contagi crollati dopo la prima dose del vaccino (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il dipartimento dei della contea di ha registrato una drastica diminuzione del tasso di positività al - 19 da quando i pompieri hanno iniziato a vaccinarsi durante l'ultima settimana di dicembre. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il dipartimento dei della contea di ha registrato una drastica diminuzione del tasso di positività al - 19 da quando i pompieri hanno iniziato a vaccinarsi durante l'ultima settimana di dicembre. ...

giorgio_gori : Da mesi i Sindaci del centrosinistra dei capoluoghi lombardi chiedono a #RegioneLombardia totale trasparenza e acce… - CarloStagnaro : Il virus del #nazionalismo dei #vaccini: su @ilfoglio_it #daleggere @davcarretta sul caso ue/uk/astrazeneca,… - ZZiliani : Dunque, dopo lo scandalo dei 4000 € di multa alla #Juventus (più 1500 a medico e responsabile sanitario) per i con… - Chiedonoperme : RT @Basalb67: @ricpuglisi Nella società che beneficia dei contributi ci sono per caso gli amici degli amici ? Chiedo per un amico - venusleez : @fsassanelli11 motivi per cui fa fatica a fidarsi e ha bisogno dei suoi tempi ma Pierpaolo non era presente. Dubito… -

Ultime Notizie dalla rete : caso dei A ''Chi l'ha visto?'' il caso dei coniugi di Bolzano RAI - Radiotelevisione Italiana Ivanka e Lara, Don Jr. e Sarah Sanders: familiari e seguaci di Trump a caccia di poltrone per candidarsi

Sanders esce allo scoperto per diventare governatore dell’Arkansas. I sogni vanno da seggi al Senato in Florida e North Carolina alla Casa Bianca ...

Caffè, botteghe e vetrine chiuse: piazza San Marco diventa fantasma

Venezia e la crisi della pandemia, dopo Venini e Coupole Glass ha chiuso anche la storica vetreria Ars Cenedese. Il lento disfacimento di un luogo simboloi, dove un negozio su tre ha abbassato le sara ...

Sanders esce allo scoperto per diventare governatore dell’Arkansas. I sogni vanno da seggi al Senato in Florida e North Carolina alla Casa Bianca ...Venezia e la crisi della pandemia, dopo Venini e Coupole Glass ha chiuso anche la storica vetreria Ars Cenedese. Il lento disfacimento di un luogo simboloi, dove un negozio su tre ha abbassato le sara ...