Il Cantante Mascherato | squadra che vince non si cambia | da venerdì ritorna il Talent game show

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) E’ proprio vero che a volte le cosenti (per determinati ‘contesti, s’intende), si compongono di poche ma precise regole:chenon si, ‘giocare’ semplice, e dare l’ultima parola al telespettatore, così da coinvolgerlo totalmente. Infine, forse quella più importante: ‘piazzare’ davanti alle telecamere l’eterno entusiasmo di Milly Carlucci la quale, ‘armata’ di un micidiale mix di ‘parlantina e sorrisoni’, oggi è una delle poche conduttrici ad essere puntualmente supportata da un esercito di aficionados. Ed è grazie a questi presupposti che Endemol Shine Italy ha deciso di riproporre (dal 29 gennaio in prima serata per 5su Raiuno), il seguitissimo ‘’, che sfida il pubblico ad indovinare quale vip di cela ...