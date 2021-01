‘Il cantante mascherato’, dopo le ultime frecciatine di Alfonso Signorini arriva la piccata replica di Milly Carlucci: si infuoca lo scontro del venerdì sera! (Di mercoledì 27 gennaio 2021) E’ passato pochissimo tempo da quando il conduttore della quinta edizione del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Chi in merito all’attuale edizione del reality e alla concorrenza con cui ha avuto modo di scontrarsi e con cui si scontrerà nelle prossime serate, aveva dichiarato senza troppi giri di parole: Certamente contro di me hanno schierato chiunque e che si chiami Fiorello, che si chiami Montalbano, che si chiami Doc, Carlo Conti… che volete che mi faccia una Milly Carlucci? Riferendosi chiaramente al programma che prenderà il via venerdì 29 gennaio su Rai Uno, ovvero Il cantante mascherato condotto proprio dalla Carlucci. Proprio quest’ultima, durante la conferenza stampa della trasmissione che partirà tra ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) E’ passato pochissimo tempo da quando il conduttore della quinta edizione del Grande Fratello Vipnel corso di un’intervista rilasciata a Casa Chi in merito all’attuale edizione del reality e alla concorrenza con cui ha avuto modo di scontrarsi e con cui si scontrerà nelle prossime serate, aveva dichiarato senza troppi giri di parole: Certamente contro di me hanno schierato chiunque e che si chiami Fiorello, che si chiami Montalbano, che si chiami Doc, Carlo Conti… che volete che mi faccia una? Riferendosi chiaramente al programma che prenderà il via29 gennaio su Rai Uno, ovvero Ilmascherato condotto proprio dalla. Proprio quest’ultima, durante la conferenza stampa della trasmissione che partirà tra ...

