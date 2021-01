Il biondo che ringiovanisce è quello di Jennifer Aniston (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Jennifer Aniston è tornata a lavoro con un nuovo look, più biondo, più luminoso che la fa sembrare ancora più giovane. La star ha postato di recente sul suo profilo Instagram uno scatto in cui è ritratta in compagnia del suo fidato hairstylist Chris McMillan, del suo dream team che include anche la make-up artist Angela Levine, probabilmente dopo una sessione di remise en forme del suo look capelli, dal taglio al colore. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Jennifer Aniston è tornata a lavoro con un nuovo look, più biondo, più luminoso che la fa sembrare ancora più giovane. La star ha postato di recente sul suo profilo Instagram uno scatto in cui è ritratta in compagnia del suo fidato hairstylist Chris McMillan, del suo dream team che include anche la make-up artist Angela Levine, probabilmente dopo una sessione di remise en forme del suo look capelli, dal taglio al colore.

Mettersi nei panni di una bionda è sempre una buona idea se si punta a un look antiage. È la lezione dell'ex Rachel di «Friends», che ha schiarito ancora di più i capelli e già detta tendenza ...

