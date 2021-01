Il Benfica offre Facundo Ferreyra alla Roma | i giallorossi hanno già risposto

Mercato_SerieA : Roma, confermata indiscrezione di CM: il Benfica offre Facundo Ferreyra - sportli26181512 : Roma, confermata indiscrezione di CM: il Benfica offre Facundo Ferreyra: Il Benfica ha proposto Facundo Ferreyra al… -

Ultime Notizie dalla rete : Benfica offre

Calciomercato.com

In rotta col bomber e capitano Edin Dzeko, la Roma cerca linfa nuova per l'attacco, in vista delle ultime sei giornate di calciomercato, e allo scopo di "mettere una toppa" sul vuoto ...Il calciatore vive da separato in casa nel Benfica Ha lavorato con Paulo Fonseca allo Shakhtar e conosce molto bene anche Tiago Pinto che lo ha portato al Benfica, dove ora non sta giocando. Ma l’atta ...