Il Barcellona sprofonda nella crisi | il debito sta diventando insostenibile

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ilè ineconomica. E questa non è una novita. Non è una novità nemmeno la poca speranza nel trattenere Lionel Messi, ormai arrivato agli sgoccioli della sua ormai ventannale permanenza al Camp Nou. A tutto questo si aggiunge una recessione, un buco economico che sta rendendo sempre più nebbioso il futuro del club della Catalogna. I problemi, come abbiamo asserito, sono perlopiù finanziari, sebbene si registrino complessità anche dal punto di vista tecnico. I numeri parlano chiaro: i debiti hanno oltrepassato il miliardo di euro, arrestandosi a 1.173 milioni, 730 dei quali a breve termine mentre i restanti 443 a lungo termine. A questi si aggiungono gli stipendi elevati delle proprie stelle. Infatti, nonostante in estate la dirigenza si è liberata dei pesanti ingaggi di Suarez, Rakitic e Vidal, le problematiche persistono. Coprono il ...