Ikea acquista 4mila ettari di foreste in Georgia per salvare alberi e tartarughe

Ikea ha deciso di acquistare una foresta da 4.386 ettari in Georgia, negli Stati Uniti, allo scopo è quello di impedire lo sfruttamento del territorio, che ospita la tartaruga gopher. In questo modo l'azienda svedese si assicura di impedire traffici illeciti e abbattimenti illegali, consentendo la conservazione dell'habitat della tartaruga. Non è la prima volta che Ikea si dedica a questo genere di iniziative. Il gruppo possiede circa 250 mila ettari di terreno forestale in Europa e negli Stati Uniti di Georgia, Carolina del Sud, Alabama, Texas e Oklahoma. La foresta sarà gestita in collaborazione con l'organizzazione no profit The Conservation Fund. "Le foreste ben gestite offrono vantaggi essenziali, tra cui acqua pulita e importanti habitat per la ...

