Ighalo | finisce il sogno | “Addio Manchester United | sarò per sempre un Red Devils…”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Termina l'avventura aldi Odion Jude, attaccante di proprietà dello Shanghai Shenhua, club della SuperLeague cinese, che farà ritorno in Asia per volere del club lasciando dunque i Red Devils. Dopo essere arrivato il 31 gennaio 2020 e aver visto il suo contratto rinnovato fino al gennaio 2021, il centravanti che si era distinto anche per diversi gol e buone prestazioni, ha annunciato che dovrà lasciare l'Inghilterra e la Premier League.: l'socialcaption id="attachment 1085381" align="alignnone" width="560"(getty images)/captionUnche termina, non senza emozioni. Lo stesso giocatore ha pubblicato una storia su Instagram molto sentita: "Devo dire che è così difficile veder finire il proprio. Ma ...