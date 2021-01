Ibrahimovic | “Nel mondo di Zlatan non c’è spazio per il razzismo”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)risponde sui social alle critiche ricevute dopo il diverbio di ieri sera con Romelu Lukaku. Lo svedese ha tenuto a precisare che la sua non è stata una frase razzista verso Lukaku: "Neldinon c'èper il. Siamo tutti un'unica razza, siamo uguali. Siamo tutti calciatori, solo alcuni migliori di altri". Poi su Instagram ha ribadito il concetto con un video e una frase iconica: "We are ONE". In's world there is no place for RACISM. We are all the same race – we are all equal !! We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte —Ibrahimovi? (@Ibra official) January 27, 2021