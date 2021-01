Ibrahimovic contro Lukaku | la parola al giudice sportivo Lo svedese sui social | «Nel mio mondo non c’è spazio per il razzismo» – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lo stra Zlatane Romeluandato in scena negli ultimi minuti del primo tempo della sfida di Coppa Italia tra Inter e Milan, vinta per 2-1 dai nerazzurri, rischia di avere conseguenze disciplinari per entrambi i calciatori. Il verdetto ufficiale su cosa si siano detti in campo arriverà dal, una volta esaminato il referto dell’arbitro Paolo Valeri. Complice l’assenza di pubblico a San Siro per le restrizioni anti-Coronavirus, si è sentito chiaramente quasi tutto lo scambio. Resta da vedere se ilfarà ricorso alle prove audio. Il faccia a faccia Primaha provocato, il quale ha “invitato” loa entrare negli spogliatoi per fare i conti («let’s go inside, you ...