Ibra vs Lukaku | dallo United ai social | c’eravamo tanto odiati

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’atteso scontro tra i colossi è deflagrato nella notte del derby di Coppa tra Inter e Milan:, storia di una rivalità che risale ai tempi del Manchestercontro. Estrema sintesi giornalistica di una serata che sarebbe fuorviante focalizzare sul successo in rimonta dell’Inter sul Milan. La qualificazione della truppa di Conte alle semifinali è passata abbondantemente in secondo piano al cospetto della clamorosa rissa sfiorata tra i due colossi. Troppo violento l’astio tra i due per immaginare si trattasse di semplice scaramuccia di gioco. Lo scarso feeling, per usare un eufemismo, ha radici ben più antiche, affondate nella breve parentesi temporale che li vide compagni di squadra nel Manchester. Correva l’estate 2017, Romelu...