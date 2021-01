Ibra rompe il silenzio: 'Nel mio mondo non c'è posto per il razzismo' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tutti attendevano il post, e il post ovviamente è arrivato. Alle 14.11 di mercoledì 27 gennaio Ibra ha preso la parola sui social per tornare sul caos della sera prima. L'ha presa più che altro per ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tutti attendevano il post, e il post ovviamente è arrivato. Alle 14.11 di mercoledì 27 gennaioha preso la parola sui social per tornare sul caos della sera prima. L'ha presa più che altro per ...

sportli26181512 : Ibra rompe il silenzio: 'Nel mio mondo non c’è posto per il razzismo': Ibra rompe il silenzio: 'Nel mio mondo non c… - fpedrotti_it : Comunque sta storia di Ibra che picchia, cattivone, che lui adesso ti prende e ti rompe, può gasare solo ragazzini. Spiace. - Vinc88900 : Ma davvero pensate che Ibra e Lukaku se la giocavano?? Ibrhaimovic lo rompe raga u fat i cioti!!! - ansia_interista : @martib10_ @WhyAIwaysMajico iBrA Lo rOmpE dI mAzzAtE aL riToRno?1!!1!1 - Andrea_Lorenzon : @AldoRivalta Rebic - squalificato - gomito lussato alla seconda di andata - rientra e fa una gran partita a Napoli,… -