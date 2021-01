Ibra, bufera social: “Fuori da Sanremo, è razzista” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Fuori Ibrahimovic da Sanremo”. In attesa di capire se la giustizia sportiva se ne occuperà, si è già espresso il tribunale social su Zlatan Ibrahimovic, che ieri durante una lite in campo nel derby Inter-Milan avrebbe apostrofato il collega avversario Romelu Lukaku con una frase (“Vai dalla tua mer.. vodoo, piccolo asino”, pare la frase pronunciata). Sui social il fronte si è aperto subito: in tanti, soprattutto tifosi, invocano la squalifica del calciatore svedese, già ammonito (e poi espulso nel secondo tempo) ieri. Ma siccome il milanista Ibrahimovic è stato scelto dall’interista Amadeus come parte del cast fisso del festival di Sanremo, sono diversi anche i commenti di chi chiede se Ibra sia adatto alla ribalta del Teatro Ariston. ... Leggi su funweek (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “himovic da”. In attesa di capire se la giustizia sportiva se ne occuperà, si è già espresso il tribunalesu Zlatanhimovic, che ieri durante una lite in campo nel derby Inter-Milan avrebbe apostrofato il collega avversario Romelu Lukaku con una frase (“Vai dalla tua mer.. vodoo, piccolo asino”, pare la frase pronunciata). Suiil fronte si è aperto subito: in tanti, soprattutto tifosi, invocano la squalifica del calciatore svedese, già ammonito (e poi espulso nel secondo tempo) ieri. Ma siccome il milanistahimovic è stato scelto dall’interista Amadeus come parte del cast fisso del festival di, sono diversi anche i commenti di chi chiede sesia adatto alla ribalta del Teatro Ariston. ...

Ma la sua partecipazione ora è messa in discussione da parte del pubblico, fortemente colpito dalle dure parole del calciatore durante il derby di Coppa Italia contro l'Inter.. ' La lite tra Zlatan Ib ...

“Ibrahimovic razzista, non vada a Sanremo”/ Caos social dopo la rissa con Lukaku

Il popolo del web chiede l'esclusione di Zlatan Ibrahimovic dal Festival di Sanremo: lo scontro con Lukaku in Inter-Milan ha acceso il dibattito.

Il popolo del web chiede l'esclusione di Zlatan Ibrahimovic dal Festival di Sanremo: lo scontro con Lukaku in Inter-Milan ha acceso il dibattito.