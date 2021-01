I tre film Disney sotto accusa per razzismo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si sa che il razzismo è un tema caldo e all’ordine del giorno che ricopre diverse realtà del mondo che abitiamo. C’è però un limite che non sempre viene rispettato tra quello che è vero e proprio razzismo, meritevole di essere sanzionato e scacciato, e quello che non lo è, e si nasconde dietro a un falso moralismo che peggiora la situazione. E’ questo il caso che ha investito il colosso Disney in questi ultimi giorni. Scopriamo insieme quali sono stati i film Disney accusati di avere un contenuto razzista. Quali sono i film Disney incriminati per razzismo? Le pietre miliari del cinema animato cadute sotto le accuse di razzismo sono tre capolavori della Disney ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si sa che ilè un tema caldo e all’ordine del giorno che ricopre diverse realtà del mondo che abitiamo. C’è però un limite che non sempre viene rispettato tra quello che è vero e proprio, meritevole di essere sanzionato e scacciato, e quello che non lo è, e si nasconde dietro a un falso moralismo che peggiora la situazione. E’ questo il caso che ha investito il colossoin questi ultimi giorni. Scopriamo insieme quali sono stati iti di avere un contenuto razzista. Quali sono iincriminati per? Le pietre miliari del cinema animato cadutele accuse disono tre capolavori della...

MoliPietro : I tre film Disney sotto accusa per razzismo - MartyCippy : @Patty_Scermino Il problema è che sto film lo hanno visto si e no tre cani e quattro gatti (pure in Italia). Dovreb… - ICARVS91 : come faccio a fare il riassunto di un film di tre fottute ore - MassimoSantoma2 : RT @ilgiornale: Tre storici film della Disney finisco nel mirino della censura perché veicolerebbero messaggi sbagliati non adatti ai più p… - MassimoSantoma2 : RT @senborgonzoni: ? La Disney mette 'il bollino rosso' ai suoi classici: 'Dumbo', 'Peter Pan' e 'Gli Aristogatti' vietati ai minori di 7 a… -