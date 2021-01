I nuovi droni di Sua Maestà Ecco i gregari artificiali per la Royal air force

Leggi su formiche

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) “I velivoli da combattimento come il Mosquito trasformeranno il campo di battaglia in un modo che non si vedeva dall’avvento dell’era dei Jet”. Così ha commentato il capo di Stato maggiore dellaair(Raf), il maresciallo capo dell’aria Mike Wigston, la decisione del governo britannico di finanziare con un contratto da trenta milioni di sterline il Team Mosquito, una partnership tra la Spirit AeroSystems e la Northrop Grumman Uk, per lo sviluppo di aereo da combattimento senza pilota. Il progetto, denominato “loyal wingman”,o leale, doterà le forze aeree di Suadi un drone capace di affrontare in combattimento e abbattere altri aerei nemici.O ARTIFICIALE Nelle intenzioni del ministero della Difesa di Londra, la nuova piattaforma servirà ad affiancare in volo e in ...