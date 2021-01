I genitori del ragazzo bolognese al quale aveva citofonato Salvini sono stati arrestati per droga (Di mercoledì 27 gennaio 2021) AGI – sono stati arrestati per spaccio di droga i genitori del ragazzo, all'epoca minorenne, destinatario della ‘citofonata' di Matteo Salvini al quartiere Pilastro, nella periferia di Bologna. I due, 59enne tunisino lui e 58enne svizzera lei, sono stati sorpresi dai carabinieri nello stesso appartamento in via Grazia Delledda dove suonò il campanello il leader della Lega ‘a caccia di pusher', nel gennaio scorso, negli ultimi giorni della campagna elettorale per le regionali in Emilia Romagna. Un'iniziativa, quella del segretario leghista, che provocò una marea di polemiche oltre a manifestazioni di protesta da parte di alcuni residenti del Pilastro. L'operazione anti-droga dei carabinieri del nucleo operativo della ... Leggi su agi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) AGI –arreper spaccio didel, all'epoca minorenne, destinatario della ‘citofonata' di Matteoal quartiere Pilastro, nella periferia di Bologna. I due, 59enne tunisino lui e 58enne svizzera lei,sorpresi dai carabinieri nello stesso appartamento in via Grazia Delledda dove suonò il campanello il leader della Lega ‘a caccia di pusher', nel gennaio scorso, negli ultimi giorni della campagna elettorale per le regionali in Emilia Romagna. Un'iniziativa, quella del segretario leghista, che provocò una marea di polemiche oltre a manifestazioni di protesta da parte di alcuni residenti del Pilastro. L'operazione anti-dei carabinieri del nucleo operativo della ...

