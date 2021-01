Hollywood vuole il vaccino. Ed è disposta (quasi) a tutto (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dove finisca la realtà e inizi il mito, è difficile a dirsi. Ma, a Hollywood, fonti vicine ad attori e attrici giurano si sia perso il lume della ragione. «Sembra di stare dentro gli Hunger Games», ha confessato a Variety un executive dell’intrattenimento, spiegando come la folle corsa al vaccino dei vip abbia assunto le forme grottesche di un gioco per la sopravvivenza. «Ci hanno offerto soldi. Abbiamo visto gente prendere aerei per le località più disparate. Abbiamo visto altri cercare di accedere temporaneamente alla professione di medico o allo status di infermiere a domicilio così da avere accesso al vaccino», ha confermato il dottor Robert Huizenga, di Beverly Hills, dichiarando di aver ricevuto offerte per diecimila dollari da «membri dell’industria cinematografica alla disperata ricerca del vaccino anti-Covid». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dove finisca la realtà e inizi il mito, è difficile a dirsi. Ma, a Hollywood, fonti vicine ad attori e attrici giurano si sia perso il lume della ragione. «Sembra di stare dentro gli Hunger Games», ha confessato a Variety un executive dell’intrattenimento, spiegando come la folle corsa al vaccino dei vip abbia assunto le forme grottesche di un gioco per la sopravvivenza. «Ci hanno offerto soldi. Abbiamo visto gente prendere aerei per le località più disparate. Abbiamo visto altri cercare di accedere temporaneamente alla professione di medico o allo status di infermiere a domicilio così da avere accesso al vaccino», ha confermato il dottor Robert Huizenga, di Beverly Hills, dichiarando di aver ricevuto offerte per diecimila dollari da «membri dell’industria cinematografica alla disperata ricerca del vaccino anti-Covid».

Secondo «Variety» gli addetti ai lavori sgomitano per saltare la fila ed essere tra i primi a essere vaccinati. «Abbiamo ricevuto offerte per diecimila dollari, visto gente fingersi medico o infermier ...

Oliver Stone: "Oggi è difficile fare un film senza urtare la suscettibilità di qualcuno"

Il regista di film che hanno fatto epoca, come “Platoon” e “Wall Street”, spiega quali pericoli vede per l’arte ...

