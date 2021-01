Hockey pista, Serie A1: nei recuperi dell’ottava giornata, fanno festa Lodi e Forte dei Marmi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un altra grande serata di spettacolo, gol ed emozioni. Nei recuperi dell’ottava giornata della Serie A1 di Hockey pista succede di tutto, con una classifica che ad alcuni livelli si conferma, mentre ad altri muta. In testa prosegue il duello Lodi-Forte dei Marmi: i lombardi infatti sono riusciti a imporsi per 5-1 nel derby contro il Monza, mentre i toscani hanno dilagato in trasferta affermandosi 2-8 sul campo dello Scandiano. Alle loro spalle invece c’è da registrare il pirotecnico pareggio, per 3-3, fra Valdagno e Sarzana, di cui però non ne approfittano nè il Trissino, battuto 6-4 dal Coreggio, nè il Bassano, che in casa ha ceduto 3-6 al Montebello. Gli altri due risultati da registrare, infine, sono la larga vittoria per 1-7 del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un altra grande serata di spettacolo, gol ed emozioni. NeidellaA1 disuccede di tutto, con una classifica che ad alcuni livelli si conferma, mentre ad altri muta. In testa prosegue il duellodei: i lombardi infatti sono riusciti a imporsi per 5-1 nel derby contro il Monza, mentre i toscani hanno dilagato in trasferta affermandosi 2-8 sul campo dello Scandiano. Alle loro spalle invece c’è da registrare il pirotecnico pareggio, per 3-3, fra Valdagno e Sarzana, di cui però non ne approfittano nè il Trissino, battuto 6-4 dal Coreggio, nè il Bassano, che in casa ha ceduto 3-6 al Montebello. Gli altri due risultati da registrare, infine, sono la larga vittoria per 1-7 del ...

Ultime Notizie dalla rete : Hockey pista Hockey pista, non bastano i nuovi, l’Azzurra Novara crolla contro il Montecchio La Stampa Credit Agricole a Valdagno per fare il ’colpo’

Turno infrasettimanale stasera al “PalaLido“ (ore 20.45) per recuperare l’8ª giornata di andata. Fra i veneti rientra De Oro ...

Hockey, Galileo Follonica recupera contro il Lanaro Breganze. Sergio Silva: “Gara che nasconde molte insidie”

FOLLONICA – Recupero dell’ottava giornata del campionato di serie A1 di Hockey su Pista fra Lanaro Breganze e Galileo Follonica. I Maremmani reduci dall’ottimo pareggio di Valdagno, vogliono fare bot ...

