“Ho visto la porta della camera a gas aprirsi | poi qualcuno mi ha tolto dalla fila” | il racconto del sopravvissuto al campo di Buchenwald – Video

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Lascio questo mazzo di fiori per il nostro compaesano sardo e per tutti quelli che non sono tornati. Io ho avuto la fortuna di tornare anche grazie alle preghiere di mia madre”. Così Gesuino Paba,aldi sterminio di, oggi 96enne. “Oltre a lavorare, negli stabilimenti facevo atti di sabotaggio. Mi hanno condannato aper questo. Non si può credere a quello che succedeva lì dentro, è molto difficile da spiegare. Holaa gas, ma quando è arrivato il turno di entrare mi hanno preso per il braccio e”, racconta ancora commosso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.