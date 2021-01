Heidi Klum, la figlia Leni apre la Fashion Week di Berlino (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La figlia di Heidi Klum, Leni, alla Fashion Week di Berlino (Foto Instagram @mbkw.berlin) Leni Klum è la nuova stella della moda. La figlia di Heidi Klum, 16 anni, ha debuttato in passerella aprendo la Fashion Week di Berlino, e dimostrando di aver ereditato dalla madre top fascino e talento. Un debutto avvenuto dopo l’esordio sulla cover di Vogue con tanto di benedizione di una orgogliosa mamma Heidi, che solo pochi mesi aveva detto che la figlia è pronta per iniziare la carriera nella moda. ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ladi, alladi(Foto Instagram @mbkw.berlin)è la nuova stella della moda. Ladi, 16 anni, ha debuttato in passerellando ladi, e dimostrando di aver ereditato dalla madre top fascino e talento. Un debutto avvenuto dopo l’esordio sulla cover di Vogue con tanto di benedizione di una orgogliosa mamma, che solo pochi mesi aveva detto che laè pronta per iniziare la carriera nella moda. ...

Perché ci piace Heidi Klum? Perché è l'esempio perfetto della donna capace di reinventarsi e rialzarsi, senza mai prendersi troppo sul serio, ma al contempo lavorando duramente per la propria indipendenza.

