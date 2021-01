Heather Parisi compie 61 anni e attacca gli haters | «Mamma nonna? Ho più energia ora di quando avevo 30 anni»

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)non ci sta. Basta commenti su età e maternità. La ballerina e cantante, 61appena compiuti, torna sull’argomento per il quale le hanno sempre puntato il dito contro: la maternità in tarda età. E, in lungo post su Instagram risponde a tono a chi, ancora oggi, la chiama «».: le immagini di una carriera impareggiabile guarda le foto Leggi anche › ...