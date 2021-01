Hamilton, Vettel e lo sfottò social tra Mercedes e Aston Martin (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Formula 1, lo sfottò social tra l’Aston Martin e la Mercedes sulle foto di Vettel e il rinnovo di contratto di Lewis Hamilton. Spettacolo social tra Mercedes e Aston Martin, con uno sfottò ironico e non offensivo che ha presto fatto il giro della rete strappando un sorriso agli appassionati della Formula 1. Le foto di Vettel e l’annuncio di Hamilton Lo sfottò tra Mercedes e Aston Martin nasce dal mancato annuncio del rinnovo di Hamilton con la prima e dalla mancanza di foto ufficiali di Vettel con la seconda. Ormai da settimane la ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Formula 1, lotra l’e lasulle foto die il rinnovo di contratto di Lewis. Spettacolotra, con unoironico e non offensivo che ha presto fatto il giro della rete strappando un sorriso agli appassionati della Formula 1. Le foto die l’annuncio diLotranasce dal mancato annuncio del rinnovo dicon la prima e dalla mancanza di foto ufficiali dicon la seconda. Ormai da settimane la ...

Jazza111 : @joshrevellyt 1 max 2 hamilton 3 ricciardo 4 perez 5 Vettel 6 Bottas 7 Lando 8 Leclerc 9 Sainz 10 Gasly 11 Alonso 1… - sebavettels : Ma sono Vettel e Hamilton durante il Gran Premio dell'Azerbaijan 2017 - F1Daviderusso : @hewhowasliving Iniziano a diventare tanti i figli di e c'è chi ha cognomi ben più importanti nel Circus...almeno h… - mentedesinsana : Best F1 drivers per era: FR 50-59: Fangio & Ascari No aero 60-70: Clark & Stewart Downforce 71-82: Lauda & Fittipa… - xyepiei : RT @FormulaPassion: #F1 | Sui social è esplosa una divertente battaglia tra le due scuderie -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton Vettel F1 – Vettel: “Schumacher rimane il più grande” Newsf1 Hamilton, Vettel e lo sfottò social tra Mercedes e Aston Martin

Formula 1, lo sfottò social tra l'Aston Martin e la Mercedes sulle foto di Vettel e il rinnovo di contratto di Lewis Hamilton.

Mercedes-Aston Martin, annunci mancati e ‘sfottò’

L’inverno della Formula 1 sta – lentamente – trascorrendo, nell’attesa che finalmente si torni a fare sul serio con i test ufficiali pre-stagione e soprattutto con la prima gara del 2021, in programma ...

Formula 1, lo sfottò social tra l'Aston Martin e la Mercedes sulle foto di Vettel e il rinnovo di contratto di Lewis Hamilton.L’inverno della Formula 1 sta – lentamente – trascorrendo, nell’attesa che finalmente si torni a fare sul serio con i test ufficiali pre-stagione e soprattutto con la prima gara del 2021, in programma ...