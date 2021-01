“Ha preferito me” Maria Teresa Ruta accusa Alba Parietti. Lei risponde con un video sui social (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nella puntata di ieri sera lunedì 25 gennaio al Grande Fratello VIP grandi notizie, dal nome della prima finalista ufficiale Dayane Mello alla data definitiva della conclusione del reality il primo marzo. Ma anche tante emozioni come al solito, e momenti esilaranti. Un fatto degno di nota e che ha suscitato reazioni fuori dalla casa è stato il racconto di Maria Teresa Ruta la quale, incalzata da Alfonso Signorini ha confessato di aver ricevuto delle avances tanti anni fa dal grande Alain Delon. “Alain Delon mi ha chiesto di uscire” L’occasione era una edizione del concorso di bellezza Miss Italia del lontano 1991, quando l’uomo era presidente di giuria. La bionda racconta Alain Delon era presidente a Miss Italia. Io ero in giuria. Lui mi voleva seduta al suo fianco a cena. Io sono andata a cambiarmi e a profumarmi e nel ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nella puntata di ieri sera lunedì 25 gennaio al Grande Fratello VIP grandi notizie, dal nome della prima finalista ufficiale Dayane Mello alla data definitiva della conclusione del reality il primo marzo. Ma anche tante emozioni come al solito, e momenti esilaranti. Un fatto degno di nota e che ha suscitato reazioni fuori dalla casa è stato il racconto dila quale, incalzata da Alfonso Signorini ha confessato di aver ricevuto delle avances tanti anni fa dal grande Alain Delon. “Alain Delon mi ha chiesto di uscire” L’occasione era una edizione del concorso di bellezza Miss Italia del lontano 1991, quando l’uomo era presidente di giuria. La bionda racconta Alain Delon era presidente a Miss Italia. Io ero in giuria. Lui mi voleva seduta al suo fianco a cena. Io sono andata a cambiarmi e a profumarmi e nel ...

Gio_Daline : @meb Sig.ra Maria Elena, potevate lottare per una svolta sui contenuti dall'interno. Avete preferito regalarci una… - johnnyaddict : giancarlo chiaramente scosso ma il mia preferito rimane Maria - infoitcultura : Maria Teresa Ruta contro la Parietti Alain Delon ha preferito me Alba replica - anna_maria_alt : RT @StefyorlandoS: Se facciamo un discorso sulla meritocrazia pura ci può stare il ragionamento di Tommaso, ma allora non mi venisse a dire… - NicoBobo2 : @Manu61318556 @MarcoMars__ @twitimpicci Votiamo Zelleta preferito da Tommy e Maria Teresa -