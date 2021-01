Guy Ritchie: il video dal set del nuovo film con Jason Statham (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Guy Ritchie ha condiviso su Instagram un video dal set del suo nuovo thriller spionistico con protagonista Jason Statham Si sarebbe dovuto chiamare Five Eyes, il nuovo film del regista britannico Guy Ritchie con protagonista Jason Statham. Nonostante la mancanza di un titolo, la sostanza non cambia, e le riprese di sicuro non accennano a fermarsi. Si tratterà di un thriller spionistico, in cui Statham interpreta un agente dell’MI6 (l’agenzia di spionaggio per l’estero del Regno Unito) reclutato dall’alleanza dell’intelligence globale (la “Five Eyes” appunto) per fermare la vendita di una pericolosa arma che potrebbe sterminare l’umanità. In questa avventura, l’agente sarà accompagnato da un’esperta ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Guyha condiviso su Instagram undal set del suothriller spionistico con protagonistaSi sarebbe dovuto chiamare Five Eyes, ildel regista britannico Guycon protagonista. Nonostante la mancanza di un titolo, la sostanza non cambia, e le riprese di sicuro non accennano a fermarsi. Si tratterà di un thriller spionistico, in cuiinterpreta un agente dell’MI6 (l’agenzia di spionaggio per l’estero del Regno Unito) reclutato dall’alleanza dell’intelligence globale (la “Five Eyes” appunto) per fermare la vendita di una pericolosa arma che potrebbe sterminare l’umanità. In questa avventura, l’agente sarà accompagnato da un’esperta ...

Guy Ritchie ha condiviso su Instagram un video dal set del suo nuovo thriller spionistico con protagonista Jason Statham.

