Gualtieri: “Proroga del blocco licenziamenti e cassa integrazione aggiuntiva” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Gualtieri a ‘Di Martedì’: “Continueremo con il blocco dei licenziamenti. Lavoriamo anche al nuovo decreto Ristori. ROMA – Il ministro Gualtieri ai microfoni di Di Martedì, trasmissione in onda su La7, ha fatto il punto sulle prossime mosse del governo per contrastare l’emergenza economica provocata dalla pandemia: “Prorogheremo il blocco dei licenziamenti per tutti. Successivamente, a mio avviso, ci dovrà essere una misura simile per i settori più colpiti come per esempio il turismo. Dobbiamo confrontarci con le parti sociali e speriamo di farlo in tempi brevi . Noi come governo ci occuperemo di affari correnti per il momento e proseguiremo con il decreto ristori“. “L’Italia ha fatto cose egregie” Il titolare del Mef ha parlato anche del prossimo decreto ristori: “Stiamo ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 27 gennaio 2021)a ‘Di Martedì’: “Continueremo con ildei. Lavoriamo anche al nuovo decreto Ristori. ROMA – Il ministroai microfoni di Di Martedì, trasmissione in onda su La7, ha fatto il punto sulle prossime mosse del governo per contrastare l’emergenza economica provocata dalla pandemia: “Prorogheremo ildeiper tutti. Successivamente, a mio avviso, ci dovrà essere una misura simile per i settori più colpiti come per esempio il turismo. Dobbiamo confrontarci con le parti sociali e speriamo di farlo in tempi brevi . Noi come governo ci occuperemo di affari correnti per il momento e proseguiremo con il decreto ristori“. “L’Italia ha fatto cose egregie” Il titolare del Mef ha parlato anche del prossimo decreto ristori: “Stiamo ...

