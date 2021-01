Grande Fratello Vip, l’ex di Giulia Salemi: “Sono ancora innamorato di lei” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Intervistato da “Novella2000”, Abraham Garcia, ex fidanzato di Giulia Salemi, dichiara: “Sono ancora innamorato di lei”. Ufficialmente fidanzata con Pierpaolo Pretelli, conosciuto tra le mura della Casa del “Grande Fratello Vip”, Giulia Salemi è ancora nel cuore del suo ex fidanzato. Intervistato da “Novella2000”, Abraham Garcia ex protagonista di “Super Shore”, dichiara di essere ancora L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Intervistato da “Novella2000”, Abraham Garcia, ex fidanzato di, dichiara: “di lei”. Ufficialmente fidanzata con Pierpaolo Pretelli, conosciuto tra le mura della Casa del “Vip”,nel cuore del suo ex fidanzato. Intervistato da “Novella2000”, Abraham Garcia ex protagonista di “Super Shore”, dichiara di essereL'articolo NewNotizie.it.

