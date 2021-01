Grande Fratello Vip, irruzione di una fan: le parole scatenano il caos (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Momenti di panico tra i concorrenti del nella casa. Un’irruzione “vocale” ha provocato il caos nella casa del Grande Fratello Vip: ancora una volta a una fan è bastato un megafono per fare delle comunicazioni agli inquilini. Comunicazioni che hanno scatenato il panico, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Momenti di panico tra i concorrenti del nella casa. Un’“vocale” ha provocato ilnella casa delVip: ancora una volta a una fan è bastato un megafono per fare delle comunicazioni agli inquilini. Comunicazioni che hanno scatenato il panico, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

gaiatortora : Pare Conte stia preparando un video di commiato prima di salire al Quirinale. Mi auguro di no. Oppure addio grande… - trash_italiano : Elettra Lamborghini attratta da Rosalinda del #GFVIP: 'me la farei' - Noiconsalvini : È TERMINATO IL GRANDE FRATELLO DI PALAZZO CHIGI! ++ DUO SCIAGURA, GLI ITALIANI NON NE POSSONO PIÙ ++ - avni00499711 : RT @xharrysfalls: I momenti che hanno fatto la storia di questo grande fratello #tzvip - Lorenzo70795716 : @gallagher_beat Ma chi ha mai detto questo, io rispetto gli omosessuali. Vedi non riesci manco a fare un discorso c… -