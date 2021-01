'Grande Fratello Vip', Giulia a Pierpaolo: 'Nessuno se l'è presa con te, ce l'hanno tutti con me' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nella Casa del ' Grande Fratello Vip ' Giulia si lamenta con Pierpaolo . Dopo la scelta di non mandare in finale Tommaso, l'influencer è stata attaccata dallo stesso Zorzi e dagli altri compagni. Bene,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nella Casa del 'Vip 'si lamenta con. Dopo la scelta di non mandare in finale Tommaso, l'influencer è stata attaccata dallo stesso Zorzi e dagli altri compagni. Bene,...

gaiatortora : Pare Conte stia preparando un video di commiato prima di salire al Quirinale. Mi auguro di no. Oppure addio grande… - Noiconsalvini : È TERMINATO IL GRANDE FRATELLO DI PALAZZO CHIGI! ++ DUO SCIAGURA, GLI ITALIANI NON NE POSSONO PIÙ ++ - trash_italiano : Elettra Lamborghini attratta da Rosalinda del #GFVIP: 'me la farei' - eligreg5 : QUESTO IL NOSTRO E VERO GRANDE GRANDE FRATELLO!!! #gregorelli #tzvip #sovip #rosmello #gfvip #viperelle #oppiners… - stringimiric : Evidentemente non ha mai seguito il grande fratello. Tommaso è la persona con più carattere in quella casa ed è il… -