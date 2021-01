Grande Fratello Vip, fuori dalla casa urlano “televoto truccato dal Brasile, uscite da quel circo” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip, in questo momento, si è creata abbastanza confusione, a causa di alcuni messaggi che sono arrivati direttamente dall’esterno. Come spesso accade, alcuni fan del programma riescono a comunicare con i concorrenti piazzandosi fuori dalle mura di Cinecittà. Con un megafono è possibile infatti riuscire a mandare messaggi all’interno. Questa volta però il messaggio conteneva un forte avvertimento nei confronti dei concorrenti televoto truccato dal Brasile, uscite dal circo! View this post on Instagram A post shared by Trash Italiano (@trash italiano) Un riferimento esplicito alle voci che si rincorrono ormai da mesi, secondo cui il televoto ... Leggi su trendit (Di mercoledì 27 gennaio 2021) NelladelVip, in questo momento, si è creata abbastanza confusione, a causa di alcuni messaggi che sono arrivati direttamente dall’esterno. Come spesso accade, alcuni fan del programma riescono a comunicare con i concorrenti piazzandosidalle mura di Cinecittà. Con un megafono è possibile infatti riuscire a mandare messaggi all’interno. Questa volta però il messaggio conteneva un forte avvertimento nei confronti dei concorrentidaldal! View this post on Instagram A post shared by Trash Italiano (@trash italiano) Un riferimento esplicito alle voci che si rincorrono ormai da mesi, secondo cui il...

