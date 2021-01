Grande Fratello Vip 5, ex fiamma di Giulia Salemi: “sono ancora innamorato di lei, fate arrivare il mio messaggio alla produzione!” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” cantava Antonello Venditti e mai verso fu più azzeccato per Giulia Salemi, che sembra abbia un ex fidanzato pronto a riconquistarla. A riportare questa curiosa notizia, infatti, ci avrebbe pensato il blog di IsaeChia. L’ex fidanzato di Giulia Salemi del quale si parla sarebbe Abraham Garcia, ex protagonista di Super Shore. Garcia sarebbe intervenuto con alcune dichiarazioni su Novella 2000 per smentire le voci secondo le quali la Salemi sarebbe solita fidanzarsi nel contesto di un reality. Garcia, infatti, ha specificato del tenero sarebbe nato con Giulia Salemi molto prima del famoso Super Shore dove è scattato il bacio: Avevo conosciuto Giulia anni prima, quando era stata a ... Leggi su trendit (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” cantava Antonello Venditti e mai verso fu più azzeccato per, che sembra abbia un ex fidanzato pronto a riconquistarla. A riportare questa curiosa notizia, infatti, ci avrebbe pensato il blog di IsaeChia. L’ex fidanzato didel quale si parla sarebbe Abraham Garcia, ex protagonista di Super Shore. Garcia sarebbe intervenuto con alcune dichiarazioni su Novella 2000 per smentire le voci secondo le quali lasarebbe solita fidanzarsi nel contesto di un reality. Garcia, infatti, ha specificato del tenero sarebbe nato conmolto prima del famoso Super Shore dove è scattato il bacio: Avevo conosciutoanni prima, quando era stata a ...

