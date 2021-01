Governo; Zingaretti, 'nessun veto a Iv ma legittimi dubbi su affidabilità' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Per quanto mi riguarda, il tema del rapporto con Italia Viva non ha nulla a che vedere con un aspetto di risentimento per il passato, ma di legittimi fondati dubbi sulla affidabilità per il futuro". Lo dice Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd. "nessun veto, ma un aspetto politico da tenere in considerazione, non per spirito polemico che non mi appartiene, ma perché noi verremo giudicati dagli italiani in merito alla sincerità e alla credibilità delle parole che utilizzeremo per definire il nuovo Governo che decideremo di sostenere". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Per quanto mi riguarda, il tema del rapporto con Italia Viva non ha nulla a che vedere con un aspetto di risentimento per il passato, ma difondatisullaper il futuro". Lo dice Nicolaalla Direzione del Pd. ", ma un aspetto politico da tenere in considerazione, non per spirito polemico che non mi appartiene, ma perché noi verremo giudicati dagli italiani in merito alla sincerità e alla credibilità delle parole che utilizzeremo per definire il nuovoche decideremo di sostenere".

