**Governo: Zingaretti, 'fondamentale unità Pd per nuovo esecutivo'** (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Ecco perché la nostra unità, vera e non formale, anche nelle prossime ore sarà fondamentale, perché da essa dipende la possibilità stessa di incidere nei complessi processi politici che si sono aperti". Lo dice Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd. "Dunque proviamo e puntiamo a dar vita a un nuovo governo con ampia base parlamentare, al riparo dai ricatti e da azioni improvvise dei singoli partiti, di stampo profondamente europeista, aperto alle componenti di ispirazione moderata liberale socialista". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Ecco perché la nostra, vera e non formale, anche nelle prossime ore sarà, perché da essa dipende la possibilità stessa di incidere nei complessi processi politici che si sono aperti". Lo dice Nicolaalla Direzione del Pd. "Dunque proviamo e puntiamo a dar vita a ungoverno con ampia base parlamentare, al riparo dai ricatti e da azioni improvvise dei singoli partiti, di stampo profondamente europeista, aperto alle componenti di ispirazione moderata liberale socialista".

petergomezblog : Dimissioni, domani Conte al Quirinale. M5s, Pd e Leu per un nuovo incarico al premier. Zingaretti: “Con lui per un… - RaiNews : Domani mattina alle 9 il Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno le dimissioni del premier #Conte. Notizia in… - petergomezblog : Crisi, ipotesi premier al Colle entro sera. #Zingaretti: “Renzi ci ha portato al rischio elezioni. Pd lavora a un g… - LaPresse_news : Governo, #Zingaretti: “Proporremo a #Mattarella nuovo incarico per #Conte” #lapresse - Maria15112786 : Noooooooooooooooooooooooo Di Maio noooooooooooooooooo scherzate vero? Crisi di governo, Zingaretti: 'Incarico a C… -