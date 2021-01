**Governo: Zingaretti, ‘crisi irresponsabile, da Renzi errore politico’** (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Nei mesi scorsi abbiamo chiesto un rilancio” e posto l’esigenza di “un salto di qualità, un processo che si è interrotto per le dimissioni delle ministre di Iv e l’irresponsabile apertura di una crisi. Un errore politico, uno sbaglio che ha prodotto sconcerto nell’opinione pubblica e negli altri governi europei”. Lo dice Nicola Zingaretti alla direzione del Pd. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Nei mesi scorsi abbiamo chiesto un rilancio” e posto l’esigenza di “un salto di qualità, un processo che si è interrotto per le dimissioni delle ministre di Iv e l’apertura di una crisi. Unpolitico, uno sbaglio che ha prodotto sconcerto nell’opinione pubblica e negli altri governi europei”. Lo dice Nicolaalla direzione del Pd. L'articolo CalcioWeb.

