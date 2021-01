Governo, Zingaretti “Conte punto di equilibrio credibile” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Chiedo un mandato alla Direzione, l’ipotesi di proporre al presidente Mattarella un incarico al presidente Conte per dare vita a un Governo raccogliendo il suo appello nella direzione della responsabilità nazionale”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, aprendo la Direzione nazionale del partito. “Un Governo che possa contare su un’ampia base parlamentare – ha aggiunto – che sia nel solco della migliore tradizione europeista del nostro Paese e si impegni nella missione di un rilancio e rinnovamento delle Istituzioni europee. Che sia in grado di affrontare le grandi emergenze poste dalla pandemia dal punto di vista sanitario e sociale e affronti i nodi dello sviluppo a cominciare dall’attuazione delle opportunità che l’Europa ci offre”.“L’appello ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Chiedo un mandato alla Direzione, l’ipotesi di proporre al presidente Mattarella un incarico al presidenteper dare vita a unraccogliendo il suo appello nella direzione della responsabilità nazionale”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Nicola, aprendo la Direzione nazionale del partito. “Unche possa contare su un’ampia base parlamentare – ha aggiunto – che sia nel solco della migliore tradizione europeista del nostro Paese e si impegni nella missione di un rilancio e rinnovamento delle Istituzioni europee. Che sia in grado di affrontare le grandi emergenze poste dalla pandemia daldi vista sanitario e sociale e affronti i nodi dello sviluppo a cominciare dall’attuazione delle opportunità che l’Europa ci offre”.“L’appello ...

