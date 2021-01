Governo: Zingaretti, ‘auspichiamo maggioranza solida e ampia’ (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen (Adnkronos) – “Auspichiamo un Governo con una maggioranza solida e ampia. Questo per raccogliere e dare piena cittadinanza alle istanze e disponibilità che tante forze di ispirazione moderata e liberale hanno manifestato ma anche per mettere al riparo il futuro Governo da rischi di instabilità e fragilità”. Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen (Adnkronos) – “Auspichiamo uncon unae ampia. Questo per raccogliere e dare piena cittadinanza alle istanze e disponibilità che tante forze di ispirazione moderata e liberale hanno manifestato ma anche per mettere al riparo il futuroda rischi di instabilità e fragilità”. Lo ha detto Nicolaalla Direzione del Pd. L'articolo CalcioWeb.

petergomezblog : Dimissioni, domani Conte al Quirinale. M5s, Pd e Leu per un nuovo incarico al premier. Zingaretti: “Con lui per un… - RaiNews : Domani mattina alle 9 il Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno le dimissioni del premier #Conte. Notizia in… - petergomezblog : Crisi, ipotesi premier al Colle entro sera. #Zingaretti: “Renzi ci ha portato al rischio elezioni. Pd lavora a un g… - Lucrezi97533276 : #Zingaretti “ il Pd ha una sola parola ed esprime un solo nome come guida in un governo di cambiamento, quello di Giuseppe Conte “ - Robbetta : RT @marcodifonzo: +++ Zingaretti: Il PD ha una sola parola ed esprime un nome come possibile guida di un nuovo governo di cambiamento. Quel… -