Governo | Zingaretti | ‘a Mattarella chiederemo incarico per Conte’

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – "Condividiamo e sosteniamo, e su questo chiedo un mandato alla direzione, l'ipotesi di proporre al Presidente Mattarella un incarico al Presidente Conte per dare vita a un Governo raccogliendo il suo appello nella direzione della responsabilità nazionale. Un Governo che possa contare su un'ampia base parlamentare". Lo dice Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd.

