Governo | Toninelli e Mantero M5s | “Impossibile maggioranza con Renzi | meglio il voto Sì a esponenti di Italia viva che non lo stimano”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Non solo Barbara Lezzi e Alessandro Di Battista. All’interno dei senatori Movimento 5 stelle monta il ‘no’ al ritorno incon Matteo. “il”, scandiscono all’unisono i senatori pentastellati Daniloe Matteo. “È oggettivamenteuna riapertura ache ha creato questo incredibile disastro – affermache però spera che una parte dei senatori diraccolga l’appello di Giuseppe Conte – sono convinto che lì dentro non tutti amino e stiminoperché sta distruggendo tutto”. Di fronte alla proposta di un premier del Movimento suggerito da? “L’unico che può far le cose senza fermarsi è ...