Governo | Rosato | ' felici di dare fiducia a premier incaricato se ci darà risposte'

Roma, 27 gen (Adnkronos) - Al Quirinale "non andiamo con nessun coltello tra i denti ma con delle richieste moto specifiche che riguardano il futuro del Paese". Lo ha detto Ettore Rosato a Un giorno da pecora. "Con qualsiasi presidente del Consiglio che avrà l'incarico ci confronteremo sulle stesse cose su cui abbiamo provato a dare una scossa al Governo e se il presidente del Consiglio incaricato sarà capace di convincerci delle risposte saremo ben contenti di dare fiducia", ha spiegato il presidente di Italia viva.

