Governo, Renzi: "Crisi economica, sanitaria ed educativa. L'Italia si gioca il futuro" (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gennaio 2021 - Chiuso il primo giorno di consultazioni, con i presidenti di Camera e Senato che hanno incontrato il presidente Mattarella al Quirinale, ecco Matteo Renzi che spiega i motivi ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gennaio 2021 - Chiuso il primo giorno di consultazioni, con i presidenti di Camera e Senato che hanno incontrato il presidente Mattarella al Quirinale, ecco Matteoche spiega i motivi ...

StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - petergomezblog : In piena crisi di governo Matteo Renzi vola a Riad per una conferenza di 20 minuti. È nel board di un ente saudita… - fattoquotidiano : Sondaggi, il 40% vorrebbe un governo Conte “rafforzato”. Uno su 3 il voto anticipato. Per il 56% la scelta di Renzi… - Iam_A_M : La mossa risale alla creazione di ItaliaViva a meno di 15gg dalla nascita del governo CONTE II. Da allora aveva sol… - cdghietta : RT @petergomezblog: Un governo della Lega con Renzi? L’idea dell’ex ministro Centinaio: “Se dice di essere un responsabile allora sediamoci… -