Governo, per il 25% degli italiani momento non opportuno per una crisi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Con le dimissioni di Giuseppe Conte si è aperta ufficialmente la crisi di Governo che, al momento, riserva scenari incerti su quello che sarà il futuro politico del nostro Paese. In questo particolare momento storico, una crisi politica nel bel mezzo di una pandemia non è stata ben compresa dagli italiani. Secondo un sondaggio di Euromedia Research, per un intervistato su 4 non era questo il momento adatto per scatenare una crisi di Governo, in quanto l'Italia oggi ha problemi più importanti da affrontare. Inoltre, questa crisi viene percepita come un'azione per soli scopi personali e giochi di potere e non per il bene del Paese. Sono poco più del 10% coloro che ritengono sia giusto ritornare alle ...

