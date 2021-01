Governo, Orlando: “Renzi? Né apertura, né chiusura, non diamo patenti di affidabilità”. Verini: “Niente veti” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Restano i “dubbi” sull'”affidabilità” di Italia viva, ma, nel corso della Direzione del Partito democratico, prima delle consultazioni al Quirinale, sono arrivati i primi segnali di riavvicinamento tra dem e Renziani, pur nella richiesta di “lealtà e chiarezza”. Allo stesso tempo, Nicola Zingaretti ha chiesto al partito “il mandato sulla proposta a Mattarella di un re-incarico a Conte per dare vita ad un Governo che raccolga il suo appello a un nuovo Governo europeista che possa contare su ampia base parlamentare”. “Che garanzie di affidabilità può dare Italia viva dopo aver aperto una crisi al buio e logorato il Conte bis? Da parte nostra non c’è stata né un’apertura, né una chiusura. Non do patenti di affidabilità”, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Restano i “dubbi” sull'”” di Italia viva, ma, nel corso della Direzione del Partito democratico, prima delle consultazioni al Quirinale, sono arrivati i primi segnali di riavvicinamento tra dem eani, pur nella richiesta di “lealtà e chiarezza”. Allo stesso tempo, Nicola Zingaretti ha chiesto al partito “il mandato sulla proposta a Mattarella di un re-incarico a Conte per dare vita ad unche raccolga il suo appello a un nuovoeuropeista che possa contare su ampia base parlamentare”. “Che garanzie dipuò dare Italia viva dopo aver aperto una crisi al buio e logorato il Conte bis? Da parte nostra non c’è stata né un’, né una. Non dodi”, ha ...

LiaQuartapelle : Ha ragione Andrea Orlando: non si governa con un voto in più. A maggior ragione con una maggioranza indebolita come… - fattoquotidiano : Governo, Orlando: “Senza Conte maggioranza più ampia? Non credo sia vero”. Bettini: “Cambiare premier indebolirebbe… - fattoquotidiano : Governo, Orlando: “Elezioni più vicine? Purtroppo sì”. Binetti (Udc) apre a Conte: “Interessata a progetto centrist… - SennaGianMarco : @AndreaOrlandosp @Sofiajeanne Orlando ma se siete al governo con la Polverini, altro che Fini e Fini. - Giovann94945890 : Ma un governo cartabia con tutti giorgietti tajani orlando sileri dopo mattarella si dimette blinda il governo si e… -

Qualche minuto fa il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha dichiarato: «Nei mesi scorsi abbiamo chiesto un rilancio» e posto l'esigenza di «un salto di qualità, un processo che si è ...

