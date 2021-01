Governo: nascita nuovo Gruppo Senato per ora non cambia equilibri maggioranza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) – Con la nascita del nuovo Gruppo Europeisti-Maie-Centro democratico non cambiano gli equilibri della maggioranza in Senato. I dieci Senatori che hanno dato vita alla nuova formazione hanno infatti tutti quanti votato la fiducia al Governo il 19 gennaio scorso, contribuendo al raggiungimento dei 156 voti che hanno permesso l’approvazione della risoluzione presentata dalla maggioranza sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Inoltre i Senatori Gianni Marilotti e Tatjana Rojc facevano già parte del centrosinistra in quanto provengono dal Gruppo delle Autonomie e dal Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) – Con ladelEuropeisti-Maie-Centro democratico nonno glidellain. I dieciri che hanno dato vita alla nuova formazione hanno infatti tutti quanti votato la fiducia alil 19 gennaio scorso, contribuendo al raggiungimento dei 156 voti che hanno permesso l’approvazione della risoluzione presentata dallasulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Inoltre iri Gianni Marilotti e Tatjana Rojc facevano già parte del centrosinistra in quanto provengono daldelle Autonomie e dal Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

CarloCalenda : Questa iniziativa è l’unica barriera che potrà impedire la formazione di un Governo anti europeo e determinare la n… - LegaSalvini : Luca Ricolfi: 'Abbiamo assistito un anno e mezzo fa alla nascita di un governo sulla base di un pretesto, su una na… - MaurilioVitto : RT @CalaminiciM: Se non ti piace più questo governo per alcuni non sei più di sinistra, anzi nella bio ,dove hai scritto che sei di sinistr… - alfsalerno : @agorarai tutti fanno i conti senza il m5s che è determinante per la nascita di qualsiasi governo a meno che destr… - piero636 : si chiama democrazia, non ' a me piace o non piace'.se la 'sinistra' non è capace di soddisfare le esigenze del pop… -