Governo | M5S | ‘Renzi non interessato a sorti Paese’**

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) – "Prendiamo atto che Matteo Renzi è tornato ad avere lo stesso atteggiamento che ha portato a una crisi incomprensibile e scellerata. La complessità e delicatezza dell'attuale fase politica dovrebbe richiamare tutte le forze politiche alla responsabilità, per il bene dei cittadini italiani. Un comportamento che il Movimento 5 Stelle sta tenendo, insieme ad altre forze politiche. Evidentemente a tutto questo il senatore di Italia Viva non è". Così in una nota il Movimento 5 Stelle.